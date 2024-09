The Fantastic Four | First Steps un dirigente Marvel offre entusiasmanti novità

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024) The, unTheè in arrivo il prossimo anno e alcuni nuovi commenti di undeiStudios dovrebbero rendere alcuni fan davvero entusiasti del futuro del franchise. Asad Ayaz è il chief brand officer di tutta la Disney e si è unito a Fast Company per parlare dei loro vorticosi progetti per il 2024. Durante la conversazione, ilha guardato al 2025 e ha preannunciato un programma entusiasmante con Captain America: Brave New World, il debutto deii Quattro nel MCU e Thunderbolts*. Ognuno di questi film ha un sapore particolare per il MCU. E, cosa molto interessante per alcuni spettatori, è necessaria una preparazione minima per entrare in contatto con le storie e i personaggi. “Se avete visto il primo trailer, si tratta di un thriller politico molto concreto.