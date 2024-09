Avvio incerto per tutte le big E il Forlì intanto si scopre solido

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) È stata una pronta ripartenza quella deldi mister Miramari, dopo il mezzo passo falso casalingo con la Sammaurese, solita bestia nera: con i tre punti in casa dello United Riccione, per quel che può contare la classifica dopo due giornate, la squadra si è portata sul terzo gradino nel quadro di unquasi indecifrabile nel girone D. Un raggruppamento nel quale, in questi primi due turni, non sono mancate, infatti, le sorprese. Le quattro big designate a giocarsi la conquista della serie C, infatti, hanno già lasciato per strada diversi punti qualità. La resuscitata Pistoiese naviga sul fondo classifica col punticino strappato in casa del Fiorenzuola (1-1) al quale è seguito il tonfo casalingo (1-2) subito per mano del Cittadella Vis Modena. Le altre due big, al contrario, hanno reagito subito al meglio, come i galletti alle inopinate sconfitte iniziali.