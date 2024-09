Tale e Quale Show 2024 intervista a Verdiana Zangaro | Con Tale e Quale torno alle origini Amici è un capitolo che ha lasciato dei segni importanti Con Maria De Filippi siamo rimaste in contatto

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Venerdì 20 settembre riparte su Raiuno “” con alla conduzione Carlo Conti. Tra i concorrenti di questa nuova edizione ci saranno non solo giovani che provengono dal mondo del web ma anche ex concorrenti dint. E’ il caso diche diventò popolare nel 2012 quando decise di partecipare alntdiDein cui si classificò al quarto posto., concorrente diNoi di SuperGuida TV l’abbiamo videota in esclusiva. In merito a questa nuova e interessante sfida,ha raccontato: “Sono molto felice, è un’esperienza assolutamente nuova per me, è quasi un battesimo perché per la prima volta mi troverò a dover imitare le voci degli altri. E’ una bella sfida, mi piace mettermi alla prova, sperimentare nuovi territori. Questa esperienza mi sta già dando tanto”.