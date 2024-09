Pattinaggio artistico Nakai e Sanchez si impongono nello short al Grand Prix Junior di Ankara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Va in archivio la prima giornata di competizioni in quel di, città della Turchia che ospita questo fine settimana la quarta tappa del circuito ISU2024-2025 didi figura. Un day 1 apertosi con loprogram individuale femminile, dove a imporsi è stata la nipponica Ami, abile a ridurre le sbavature confezionando un programma con il classico layout formato dal doppio axel, dal triplo lutz agganciato al triplo toeloop e al triplo flip singolo, quest’ultimo redarguito con la chiamata di filo non marcato. Sfiorando quota 30 nel secondo punteggio l’asiatica si è fermata a quota 66.22 (36.73, 29.49), precedendo le due sudcoreane Yuseong Kim, seconda con 64.72 (36.13, 29.59), e Jeongyui Huang, terza a 63.34 (36.23, 27.11).