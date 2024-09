Le inondazioni in Emilia Romagna hanno causato almeno mille sfollati nella notte

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 19 settembre 2024) Inil maltempo ha provocato l’esondazione dei fiumi Lamone, Marzeno e Senio chesuperato i massimi storici, causando allagamenti in varie aree e costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni, in particolareprovincia di Ravenna, già colpita lo scorso anno da due gravi. Anche nelle province di Forlì e Bologna le intense pioggegravi disagi, con centinaia die strade sommerse dall’acqua. Circa ottocento persone nel ravennate e quasi duecento nel bolognesetrascorso lain strutture di accoglienza improvvisate, come scuole e centri sportivi, mentre i sindaciesortato i residenti delle zone più a rischio a rifugiarsi ai piani alti delle loro abitazioni o a evacuare del tutto. Nel comune di Lugo, una rottura dell’argine del Senio ha messo in pericolo le zone di Lugo Sud e Lugo Est.