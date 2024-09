La furia dei fiumi Modigliana e Castrocaro di nuovo sott’acqua Rimanete ai piani alti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Forlì), 19 settembre 2024 – Le immagini del drone raccontano di un incubo già tristemente vissuto e di una notte certamente insonne per la gente diche, ieri sera, dopo ore di pioggia incessante, ha assistito attonita all’esondazione dei tre corsi d’acqua che attraversano il paese: Acerreta, Ibola e Tramazzo. Le strade, ancora una volta, si sono trasformate inimpetuosi che trascinavano via ogni cosa. Lo stesso è accaduto quasi contemporaneamente anche aTerme e Terra del Sole, dove in serata è esondato il fiume Montone. Le zone colpite sono le stesse già finitelo scorso maggio. Via Montegrappa, situata quasi alla stessa altezza del fiume, poco dopo il ponte che dal centro del paese va verso Dovadola, è stata evacuata.