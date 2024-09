Da Faenza immagini di devastazione dopo il passaggio della tempesta Boris | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alcuneda, una delle località più colpite dal forte maltempo di queste ore in Emilia-Romagna. "Abbiamo situazioni critiche in Appennino. Abbiamo avuto una situazione molto importante a Modigliana, che ha comportato poi la tracimazione del Marzeno a", ha spiegato la presidente facente funzioniRegione Emilia-Romagna, Irene Priolo. "La situazione è in via di risoluzione, ma prevede ancora ildi colmi di picchi di piena. Stiamo monitorando", ha aggiunto Priolo sugli strascichi