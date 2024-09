Abitare al Calicanto | a Benevento nasce un nuovo progetto di impresa sociale che mette al primo posto inclusione e accoglienza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà il prossimo 27 settembre alle ore 19:30 presso la sala parrocchiale della Chiesa dell’Addolorata ala presentazione ufficiale dial, ilnato dall’Associazione di PromozioneIl. L’evento rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino le iniziative promosse dall’associazione, nata da sette donne con l’obiettivo di sostenere sul territorio dil’integrazionee abitativa di persone che si trovano in situazioni di esclusione o vulnerabilità. Ilprende ispirazione dall’omonimo albero simbolo di generosità e solidarietà. Proprio come il, che nella leggenda offre rifugio al pettirosso durante l’inverno, l’associazione si propone di accogliere e dare sostegno a donne, uomini e famiglie che hanno bisogno di fermarsi in un luogo da chiamare Casa.