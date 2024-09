Violenze in carcere il testimone | Ci hanno riempiti di botte Siamo rimasti in isolamento per giorni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“passati nel tunnel degli agenti e prendevamoda tutte le parti, tanto che anche i poliziotti che ci tenevano leprese”. Ricordi vividi e choccanti quelli riferiti in aula da Alessandro Zampella, vittima dei pestaggi avvenuti il 6 aprile 2020 neldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Zampella è attualmente ancora detenuto – è stato condannato per concorso in omicidio – e ha testimoniato nell’aula bunker delcasertano al maxi-processo che vede imputati per quei fatti 105 persone tra poliziotti penitenziari, funzionari del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e medici dell’Asl di Caserta.