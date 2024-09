Vavassori | In Davis i consigli di Sinner decisivi per Berrettini Gli ha detto di arretrare per rispondere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Il tennista italiano Alessandro è stato intervistato dal Corriere dello Sport, a firma Alessandro Nizegorodcew. «Sono cresciuto su un campo in asfalto costruito da mio nonno, che osservava ogni mio allenamento. Su quel campo, che negli anni abbiamo trasformato in erba sintetica». Il tennis è sempre stato il suo obiettivo di vita?«Non ho mai avuto altri sogni, avevo la strada ben chiara in mente. Ero consapevole delle difficoltà, ma anche che il duro lavoro non mi avrebbe mai spaventato. Ho dovuto affrontare delusioni e battute d'arresto, che sono però state fondamentali per la mia crescita professionale e umana». La visita divi ha fatto piacere?«Jannik è una persona positiva per il gruppo squadra e per tutto il movimento tennistico italiano.