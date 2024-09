Morte Totò Schillaci | il ricordo delle Notti Magiche e di quanto ci ha fatto sognare VIDEO

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 18 settembre 2024): ildel Mondiale di Italia ’90 Ladiha colpito tutti gli appassionati di calcio. Chi ha vissuto le serate di Italia ’90 da ragazzino o da adulto ha ancora in mente quelle emozioni. Lui è stato l’eroe di diverse partite di quella rassegna in cui gli azzurri sono stati vicini a vincere il trofeo. Purtroppo però, i calci di rigore contro l’Argentina, partita in cui l’ex bomber della Juventus portò in vantaggio gli azzurri, gliel’hanno negato. In questo, che si può trovare sul canale youtube di Calcionews24, i gol di quei match raccontati anche da un emozionatoche ricorda l’atmosfera di quelle serate ma anche l’inconsapevolezza di quello che stava accadendo. L'articolo: ile dici ha) proviene da Gli Eroi del Calcio.