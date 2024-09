FOTO Dante e Imbriani | demolizione conclusa ora le nuove scuole

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAd una settimana esatta dall’inizio del nuovo anno scolastico, per il secondo consecutivo gli studenti dell’ex liceo P.E.di Contada Baccanico sono stati allocati nella vicina sede dell’ex Geometra, mentre gli alunni della scuola media ex “Alighieri” da 12 anni varcano l’ingresso di quello che è diventato l’Istituto Perna Alighieri, dove vennero trasferiti nel 2012 a seguito della dichiarazione di inagibilità della struttura di via Piave. Per il primo anno, però, si respira aria di futuro ed è cominciato un vero e proprio conto alla rovescia affinchè le due istituzioni scolastiche possano tornare nelle loro storiche sedi, e questa volta in strutture ex novo e all’avanguardia. Doposimbolo della città, tra le più longeve della città capoluogo che incrociano il destino dell’avvio di lavori quasi in simultanea che segneranno il nuovo passo.