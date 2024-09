Canoa slalom per l’Italia un mix tra grandi nomi e diversi giovani al via della Finale di Coppa del Mondo a La Seu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024)si presenterà alladel2024 di, che si svolgerà da giovedì 19 a domenica 22 settembre a La Seu d’Urgell, in Spagna, con 11 azzurri: diverse le novità rispetto al gruppo visto in gara la scorsa settimana ad Ivrea, con un mix tra. Verrà confermato il trio in gara nel kayak maschile, composto da Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Michele Giuseppe Pistoni, i quali saranno in gara anche nel kayak cross, mentre rispetto ad Ivrea in quest’ultima specialità non saranno presenti Zeno Ivaldi e Tommaso Panico.