WWE | L’attacco subito da Rhea Ripley e Damian Priest dopo la fine di Monday Night Raw

(Di martedì 17 settembre 2024)non hanno avuto una serata facile, considerato che RAW sia terminato con il controllo dei Judgment Day. Una volta che lo show è andato fuori onda, i Terror Twins si sono trovati in una situazione difficile, come mostrano i filmati delle conseguenze della loro brutale aggressione a RAW. Durante l’episodio del 16 settembre diRAW, l’evento principale ha visto il primo incontro singolo televisivo trae Dominik Mysterio. Sebbene si fossero già affrontati in un dark match a SmackDown il 30 agosto, questo ha segnato il loro primo scontro ufficiale in TV.è emerso vittorioso, e i Judgment Day hanno dominatoaver messo KO siache. Anche quando Jey Uso ha tentato di intervenire, Bron Breakker lo ha fermato, impedendo che arrivasse alcun aiuto per loro.