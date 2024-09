Manchester City-Inter | Inzaghi senza Dimarco e Arnautovic per la trasferta di Champions League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Milano – L'perde due giocatori in vista delladi mercoledì sera alle 21 ain casa del. All'allenamento di questa mattina al centro sportivo nerazzurro ad Appiano Gentile non sono infatti presenti Federicoe Marko. Il primo ha patito un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra, nulla di grave ma non ce la farà per la sfida di. L'obiettivo per l'esterno mancino, che dovrebbe essere sostituito come "quinto" di centrocampo da Carlos Augusto con il ritorno in difesa di Bastoni, sarà quello di recuperare in tempo per il Derby della Madonnina di domenica 22 settembre. Quanto all'austriaco, invece, il giocatore si è svegliato questa mattina con la febbre alta, motivo per cui non è presente in gruppo ad Appiano.