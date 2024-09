Juventus-Psv 3-1 Motta | Vincere era importante ora pensiamo al Napoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) “E’ un buon risultato per iniziare la competizione, ora dobbiamo recuperare e pensare alla prossima partita. Erae iniziare così“. Queste le parole dell’allenatore della, Thiago, intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 contro il Psv nell’esordio in Champions League: “Abbiamo subito troppo il gioco del Psv, penso possiamo fare meglio in fase di possesso. Oggi abbiamo fatto bene a tratti e su questo dobbiamo alzare il livello. Ora dobbiamo dare continuità a partire dalla partita di sabato con il”. E sui singoli: “Mi piace McKennie come tutti gli altri giocatori, oggi ha fatto una bella partita. Scegliere gli undici che stanno meglio è il mio lavoro, sono contento per lui ma deve lavorare e migliorare come gli altri.