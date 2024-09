Allerta in Emilia Romagna e nelle Marche per forti temporali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Èin Italia, principalmente in, per il ritorno del ciclone che ha portato alluvioni e distruzione tra Romania, Polonia, Repubblica Ceca ed Austria. Dopo aver attraversato il nostro Paese lo scorso giovedì, con un crollo delle temperature anche di 15 gradi, e aver colpito le regioni dell'Europa dell'est, la forte perturbazione tornerà indietro e dall'Ungheria arriverà sul Mediterraneo italiano. A prevederlo è Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, secondo il quale si teme una situazione da massimacon piogge efavoriti anche dalla temperatura caldissima dei nostri mari: sono attesi, da oggi a giovedì, più di 250 mm in 3 giorni, con i picchi più alti trae su tutto il versante adriatico dell'appennino settentrionale.