Tragedia in Montagna | Due Vittime durante la Raccolta di Funghi

(Di lunedì 16 settembre 2024) Teramo - Due uomini muoiono in incidenti separati mentre cercavanonelle montagne abruzzesi; interventi complessi per il recupero dei corpi. Questa mattina, due tragici incidenti hanno portato alla morte di un 82enne e di un 85enne, entrambi mentre cercavanonelle aree montane dell'Abruzzo. Lesono Giuseppe Di Luca, residente a Corropoli, e Aldino Ruggieri, noto cardiologo in pensione di Tortoreto. L’incidente di Giuseppe Di Luca è avvenuto nei pressi di Rocca Santa Maria, nella zona del Ceppo, all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Alle ore 9:45, i vigili del fuoco di Teramo sono stati allertati per un intervento di soccorso per un fungaiolo. Di Luca, mentre raccoglievacon un nipote, è scivolato e precipitato per circa 20 metri, morendo sul colpo a causa dei gravi traumi.