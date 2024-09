Roma da oggi il passaporto si può richiedere alle Poste

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Dopo i piccoli Comuni e Bologna, Verona e Cagliari, daanche asarà possibileilnegli uffici postali. Il servizio sarà attivo in via sperimentale in 12 uffici postali. La novità era stata già introdotta a marzo scorso nei Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti, grazie al progetto Polis diItaliane. Ora dopo il grande lavoro d’intesa con la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell’Interno e il ministero degli Esteri il servizio passaporti è stato esteso gradualmente anchegrandi città e ai Comuni con più di 15mila abitanti. Entro la fine del mese di ottobre saranno 2.500 gli uffici postali di centri al di sotto di 15mila abitanti in cui si potrà presentare la richiesta di rilascio del documento.