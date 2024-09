Parma-Udinese spettatore d’eccezione | Stefano Pioli in tribuna FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024)era inquesta sera allo stadio Ennio Tardini per assistere al posticipo della quarta giornata di Serie A tra. L’ex allenatore del Milan è attualmente libero dopo aver risolto lo scorso maggio il suo contratto con i rossoneri, e ora si gode il tempo libero in attesa di tornare in panchina.è nativo di, squadra di cui è tifoso e con cui ha esordito da giocatore dopo aver fatto la trafila delle giovanili. E proprio quella dei Ducali è stata la sua prima panchina in Serie A nella stagione 2006/07.in) SportFace.