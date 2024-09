Calcio a 5 goleada del Portogallo contro Panama nei Mondiali 2024 Iran dà spettacolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Andata in archivio la terza giornata di incontri della fase a gironi deidia 5 in Uzbekistan. Protagoniste le squadre dei gruppi E ed F. Ricordiamo che le compagini sono state divise in 6 gironi da 4 squadre l’uno. A passare alla fase a eliminazione diretta, quella degli ottavi di finale, saranno le prime 2 classificate di ogni singola pool, più le migliori 4 terze. Alla fase da “Dentro o Fuori” arriveranno quindi in 16. Nel girone E, l’ha datoil Venezuela, vista l’affermazione perentoria per 7-1. Aghapour (doppietta), Karimi (doppietta), Azimi (doppietta) e Daoudi hanno dato il loro contributo al festival del gol. L’unica marcatura della compagine sudamericana ha portato la firma di Francia. Nello stesso raggruppamento, la Francia si è imposta per 6-3il Guatemala.