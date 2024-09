Marche il bimbo di 8 anni morto nell' alluvione del 2022 rivive in un fumetto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 15 settembre 2024) Durante l'delhanno perso la vita tredici persone. Il più giovane aveva solo 8e la sua morte è diventata oggi un. Si chiama "Le avventure di Mattia" e il protagonista è il piccolo Mattia Luconi. Venne trascinato via dalla piena del Nevola mentre si trovava in auto con la mamma Silvia'hinterland di Senigallia, in provincia di Ancona. Dopo essere stata travolto dalla furia del fiume, il corpicino di Mattia venne trovato 8 giorni dopo, con indosso ancora la sua amata t-shirt gialla e verde, 13 chilometri più a valle rispetto al punto in cui era stato inghiottito dall'acqua.