Luciano Cannito non era felice con me ho lottato e mi sono rassegnata Mio padre ha l’Alzheimer non mi riconosce | Rossella Brescia a Verissimo

(Di domenica 15 settembre 2024) Come si guarisce da un amore finito? È una delle risposte che sta cercando, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, dopo la fine della sua storia con, concluso per volere di lui. Ed è lei stessa a raccontarlo, ospite di Silvia Toffanin a: “Se erano cambiati i sentimenti non bisogna colpevolizzarlo. Non c’è una terza persona. Lui dice che mi amerà per tutta la vita ma in un altro modo, come potrebbe amare una sorella o una figlia. Forse abbiamo sbagliato a non cercare il conflitto. Noi eravamo molto complici, ci appartenevamo tanto, non ci serviva parlare, ci capivamo con gli occhi. Ci è mancato il conflitto sano, tra due persone che si vogliono bene. C’era troppo rispetto. Però bisogna affrontarsi per cercare di risolvere le cose. Ci siamo allontanati lavorando tanto.