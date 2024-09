Donatella Campanile alla guida del sito Unesco di Castel del Monte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

è stata nominata nuova direttrice didel, uno dei sitipiù iconici della Puglia. Dal 2010,è in forze al Ministero della Cultura come Funzionario Architetto, prima presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, e successivamente presso il Segretariato Regionale per la Puglia. Esperta nel campo del restauro dei monumenti,si è laureata in Architettura presso il Politecnico di Bari e ha conseguito un dottorato di ricerca in restauro all'Università di Roma "La Sapienza". Nel corso della sua carriera, ha curato numerosi studi e progetti di restauro, recupero e valorizzazione di monumenti, sia in Puglia che a livello nazionale.