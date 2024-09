Da destra a sinistra | l’uso strumentale della vita umana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Erano scomparsi dall’agenda dei partiti, dimenticati dal dibattito pubblico, non più arena selvaggia di scontro per un pugno di voti in più. I migranti avevano da tempo cessato di essere un problema, o meglio, il problema. Ieri, la clamorosa richiesta di sei anni di reclusione per il vice premier Matteo Salvini nel processo Open Arms, ha riportato indietro le lancette del tempo a un 2019 che sembrava lontanissimo. Ricordandoci una volta di più quanto laabbia ancora e sempre un prezzo: politico, innanzitutto.Ladei senza diritti - dei non cittadini, per definizione giuridica - ha un prezzo variabile a seconda dell’umore, dei momenti, dei tornaconto elettorali, dei braccio di ferro partitico-giudiziari che hanno il solo effetto di indebolire istituzioni già tanto fragili come le nostre.