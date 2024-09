Così l’era digitale ha cambiato il lavoro dell’investigatore Le parole di Rizzi Aisi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 15 settembre 2024) In un mondo globalizzato e interconnesso cambiano gli strumenti attraverso cui la criminalità commette i reati. Ma anche quelli delle forze di polizia.Rocco Morabito, esponente di spicco della ’Ndrangheta, è stata arrestato grazie a una “cybertrappola” in Brasile. Lo ha ricordato Vittorio, ex vice capo vicario della Polizia e dal 2 settembre scorso vicedirettore dell’Agenzia informazioni sicurezza interna (), a margine dell’evento “Le nuove minacce criminali e le investigazioni 5.0: dal mondo reale al virtuale e al metaverso” organizzato giovedì dalla Fondazione Insigniti OMRI, lanciata dal prefetto Francesco Tagliente, e dalla Questura di Firenze nello storico Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.