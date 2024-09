Colico marito e moglie finiscono nel lago di Como | ripescati semiassiderati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024)(Lecco), 15 settembre 20204 -sono finiti nell'acqua fredda deldi. Sono rimasti a mollo parecchio tempo, prima di essere. I due stavano navigando a bordo di una piccola barca a vela davanti a. Lei, che ha 54 anni, probabilmente in seguito ad una scuffiata o comunque una brusca manovra, è stata proiettata fuori dall'imbarcazione. Il, che di anni ne ha 59, si è allora tuffato per recuperarla. Né l'una né l'altro sono più riusciti a risalire a bordo, perché la barca, sospinta dal vento e dalle onde, si è allontanata, alla deriva, in balia della corrente.   Un passante dà l’allarme Hanno entrambi azionato il giubbotto di salvataggio che fortunatamente indossavano, senza però essere in grado di raggiungere la riva a nuoto. Sono così rimasti nell'acqua gelida almeno mezz'ora.