Amici 24 anticipazioni | boom di ' figli di' e il problema della meritocrazia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 15 settembre 2024) Nell'ambitonuova stagione didi Maria De Filippi, emerge un fenomeno sempre più evidente: il numero crescente di concorrenti con forti legami di parentela con Vip e cantanti. Questo aspetto, già da tempo al centro delle discussioni sui social, sta sollevando dubbi sull'imparzialità delle selezioni e sullaall'interno del programma. Il nome che spicca tra i nuovi aspiranti è quello di Ilan Muccino,o del regista Gabriele Muccino, noto per film come L'Ultimo Bacio e Ricordati di Me. A soli 21 anni, il giovane ha già attirato l'attenzione per la sua eventuale partecipazione ad24, un passo che molti considerano facilitato dalla notorietà del padre. Ma Muccino non è l'unico 'o di' a puntare al successo attraverso il talent: c'è anche Samuele Riefoli,o del cantante Raf.