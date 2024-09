Perfino gli inquirenti | Chi l' ha visto? la rivoluzione firmata Federica Scairelli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Chi l'ha?) Parte bene la nuova edizione di Chi l'ha?, che mercoledì in prime time su Rai 3 ha registrato 1.387.000 spettatori col 9.6% di share e picchi del 12%. PerSciarelli sono passati 20 anni dal suo esordio in trasmissione nel 2004 che coincise con la vicenda, tuttora irrisolta, della scomparsa di Denise Pipitone, la bimba di nemmeno 4 anni che scomparve il 1° settembre di quell'anno da Mazara del Vallo. Ma tanti altri casi hanno identificato il format, in particolare quello del delitto di Avetrana, con la morte di Sarah Scazzi annunciata in diretta tv dalla Sciarelli, così come quello di Yara Gambirasio o inchieste sui superlatitanti Bernardo Provenzano o Matteo Messina Denaro o il rapimento di Manuela Orlandi.