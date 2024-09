Il Signore degli Anelli | La Guerra dei Rohirrim al comic-con di New York un grande ospite per l’evento

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilsta vivendo un anno importante. Oltre all’uscita della seconda stagione de Il: Rings of Power, il primo film anime del franchise arriverà sulschermo quest’inverno. Ladeiarriverà nelle sale il 13 dicembre di quest’anno, esplorando un periodo temporale molto diverso dell’amato franchise. Per contribuire a far crescere l’entusiasmo per l’avventura animata, il film de Ilverrà presentato al New-Con di quest’anno. Oltre a rivelare chi del cast parteciperà a questoevento, il franchise ha rivelato unsorprendente per il suo panel. Ladeisarà una storia molto diversa da quella che ci ha fatto conoscere personaggi come Bilbo, Frodo, Gandalf e altri.