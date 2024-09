Beppe Severgnini stasera al Festival Giornalismo Inchiesta Marche

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di sabato 14 settembre 2024) Tutto pronto per l’incontro dia San Marcello (in provincia di Ancona, nelle) che vedrà protagonista il noto editorialista del Corriere della Sera. Nella serata di oggi, sabato 14 settembre 2024,parteciperà alla nuova tappa deld’delle2024 – XIII edizione – intitolato all’indimenticato giornalista Gianni Rossetti – presso il suggestivo Teatro Ferrari di San Marcello (An). La tappa consarà moderata da Giacomo Giampieri e Jessica Balestra. Ingresso libero (senza necessità di prenotazione): si inizia alle ore 21. Assolutamente da non perdere l’opportunità di approfondire, tra i tanti aspetti che verranno affrontati, la realtà dell’emergenza Covid-19. Il tutto tramite l’appassionato e appassionante storytelling di chi l’ha vissuta e narrata a livello nazionale e internazionale.