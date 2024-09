Anche il Liverpool piange | prima sconfitta dell’osannato Slot

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2024) “Il Nottingham Forest stordisce il”. Così il Guardian intitola ladi Arnesulla panchina dei Reds. Arriva ladeldiQuesto è stato il giorno in cuiha scoperto che la Premier League non è solo divertimento, continua il quotidiano inglese. Nuno Espirito Santo, tecnico del Nottingham Forest, non ha sbagliato nulla: dalle tattiche di gioco, gli undici titolari, alle sostituzioni. La sua squadra grintosa ha seguito alla lettera le istruzioni di Nuno per tenere a bada ilper 90 minuti; Hudson-Odoi ha dato al Forest la lorovittoria ad Anfield dal 1969. Il piano del tecnico era riempire il centrocampo nel tentativo di annullare quello del, giocando in maniera aggressiva e con personalità.