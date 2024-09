Speak no Evil la spiegazione del finale | come il nuovo film ha radicalmente cambiato l’originale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Da pochissimo in sala è arrivatono, remake statunitense di un horror omonimo del 2022, di produzione danese e belga.no(quello originale) ha ottenuto un grande successo di pubblico di critica ed è considerato dagli appassionati uno dei migliori thriller horror degli ultimi anni, sia per l’originalità della sua storia che per la feroce violenza di certe sue svolte. Era solo questione di tempo che gli USA ne facessero un remake, ma ha comunque stupito la tempestività di Blumhouse nel dare il via all’operazione: a soli due anni di distanza dal primoarrivaNo(qui da noi distribuito con il titolo completo dino– Non parlare con gli sconosciuti), diretto da James Watkins e con protagonisti James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy e Aisling Franciosi.