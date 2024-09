Promozione | Carbonari al rientro dopo l’ infortunio Eccellenza | si muove il mercato Germinale al Treia Urbania vuole Gambini della Vigor

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) In questo avvio di campionato la Pergolese non ha potuto schierare il centrocampista Michele, infortunato ai primi di febbraio (rottura del tendine di Achille). "Sto comunque molto bene – spiega lo stesso– sono passati sette mesi dall’operazione. Ho fatto un periodo di riabilitazione importante alla Fisio Gym a Pesaro e sta andando tutto secondo le tempistiche. Ho iniziato la preparazione da solo facendo un lavoro mirato e pian piano sto rientrando in squadra. Non vedo l’ora di giocare e provare a dare il mio contributo alla Pergolese. Ringrazio la società e il mister per avermi dato la possibilità di vincere questa sfida. Domenica è iniziato il campionato e purtroppo il risultato non è stato positivo ma la prestazione e la voglia di fare il massimo sì.