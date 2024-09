Pesto con botulino | cinque ricoverati in condizioni gravissime L’allerta del ministero della Salute

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024)persone ricoverate inper: tutte avevano consumato la stessa marca di. Il prodotto alimentare italiano tra i più rinomati è stato associato in queste ore a una minaccia per ladei cittadini.campeggia sul sito delitaliano. Attraverso il sistema di allerta per alimenti e mangimi Rasff (Rapid Alert System for Food and ) le autorità sanitarie francesi hanno infatti comunicato che stanno indagando suprobabili casi di botulismo legati al consumo didi aglio in scatola. LEGGI ANCHE Insalata contaminata dalla "listeria": ritirati 19 marchi dai supermercati.