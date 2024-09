Migranti la Svezia alza la posta e rimpingua l’offerta di rimpatrio volontario | 30 000 € a chi sceglie di tornare a casa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dare più soldi aiche sono disposti a lasciare lanel loro Paese di origine: lo hanno battezzato da tempo con il nome di sussidio di emigrazione volontaria e consiste nell’attuazione di una stretta che laha approntato, e ora vuole incrementare, sul controllo degli arrivi, mentre in Europa su accoglienza e rimpatri in molti casi si procede sulla scia dell’esempio dettato dalla strategia attuata dal governo Meloni per una più efficace gestione dei flussi. Dunque, il governo di Stoccolma lancia in queste ore una proche fa discutere e divide l’esecutivo. Una soluzione individuata già da un po’ anche sull’onda dell’allarme criminalità che nel Paese, tra escalation e picchi, negli ultimi anni ha lasciato dietro di sé una lunga scia di sangue e di paura, alimentando il malcontento tra i cittadini e inevitabili polemiche sulla sicurezza.