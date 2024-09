L’Università di Stanford | Il lockdown ha danneggiato il cervello dei giovani Ma Frajese | In realtà si stanno giustificando

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si sta parlando molto dell’studio condotto daldi– e ripreso dai principali media nazionali e internazionali – che ha rivelato come ile la pandemia da Covid-19 hanno avuto effetti significativi sullo sviluppo cerebrale degli adolescenti. In particolare è emerso l’acceleramento dei processi di invecchiamento tipici dell’età adulta. “Le restrizioni, l’isolamento sociale e lo stress causati dall’emergenza sanitaria hanno portato a cambiamenti anatomici neldei ragazzi, riscontrabili in particolare a livello di corteccia prefrontale e amigdala, aree legate all’elaborazione delle emozioni e alla regolazione dello stress”. L’analisi ha confrontato immagini cerebrali di adolescenti pre e post-pandemia, riscontrando un invecchiamento accelerato in quelli che hanno vissuto il