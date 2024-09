Peserai il 13% in meno in tre mesi la promessa della nuova pillola dimagrante

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 12 settembre 2024) Perdere il 13% del proprio peso in soli tre? Presto potrebbe essere possibile grazie a unacompressa attualmente sotto test Svelato il segreto per perdere peso senza quelle fastidiose e stressanti diete? Stando a quanto riferisce il produttore di Ozempic, Novo Nordisk, avrebbe sviluppato unache in grado di causare una perdita di peso fino al 13% in tre. A darne conto sono i nuovi risultati di una sperimentazione condotta negli scorsi. Il segreto sarebbero l’amicretina, una sostanza insolita chde imita l’ormone soppressore dell’appetito GLP-1, come Ozempic; ma anche l’amilina, un ormone che fa sentire sazi e aiuta a controllare la glicemia. A favorirne la diffusione è anche il fatto che mentre Ozempic e farmaci simili devono essere iniettati con una siringa, l’amicretina è una compressa. Inventata unaper dimagrire (Pixabay) – Notizie.