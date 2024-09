Perché non si è mai visto Luca Giurato il figlio da sempre nell’ombra | la foto insieme

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024)è morto all’improvviso. Il famosissimo e amato conduttore e giornalista è stato stroncato da un infarto fulminante a 84 anni e anche se da tempo non si vedeva in tv la notizia ha lasciato sgomenti tutti, pubblico e colleghi. E naturalmente ha acceso i riflettori sulla sua vita privata, a maggior ragione per la sua nota riservatezza. La tragedia è avvenuta mentre si trovava a cena con la moglie, Daniele Vergara. Seconda moglie, di cui si hanno informazionifamosa nell’ambiente dello spettacolo. In occasione di un’intervista per i suoi 80 anni,aveva rivelato come si erano conosciuti. Prima di allora non ha mai raccontato quasi niente dei suoi matrimoni per tutelare la privacy delle persone che ha amato. Una vera rarità nel suo mondo, dove il pubblico sa praticamente tutto dei vip.