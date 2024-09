Lavatrici e condizionatori abbandonati in strada multe da 6 500 euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Spezia, 12 settembre 2024 – Abbandono di rifiuti agli Stagnoni: 6.500di sanzioni al responsabile e al titolare della ditta. Nonostante la continua attività sanzionatoria e di contrasto, nei giorni scorsi erano giunte nuove segnalazioni alla polizia locale, che lamentavano lo scarico incontrollato di rifiuti nei pressi della via che porta all’isola ecologica degli Stagnoni. Il Comando della municipale ha così deciso di installare delle telecamere mobili in punti strategici e, non è passato molto tempo, dopo che gli operatori abbiano potuto chiudere il cerchio attorno ai responsabili.