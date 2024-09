Jon Bon Jovi salva una donna dal suicidio sul ponte di Nashville poi la abbraccia VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Jon Bonha ricevuto il plauso della polizia diper essere riuscito are unache stava per suicidarsi, gettandosi dalche sovrasta il fiume Cumberland, martedì sera. Nelche potete vedere qui sopra, il cantante si avvicina alla, le parla e dopo qualche minuto riesce a convincerla a desistere dai suoi propositi. Come scrive BBC, Jon Bonsi trovava con il suo staff sulpedonale John Seigenthaler per girare unmusicale, quando ha notato unavestita di blu che stava sul bordo esterno del, appoggiata alla ringhiera, come se volesse buttarsi in acqua. Jon Bonsi è avvicinato alla, insieme ad un’altra, e l’ha salutata, appoggiandosi alla ringhiera per parlarle.