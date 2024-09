È finita Cinema sotto choc l’annuncio dell’attrice ai fan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Questo sarà il mio ultimo ballo”. Poche parole quelle con cui l’attrice ha annunciato il suo ritiro dalle scene dopo una carriera a dir poco sfolgorante. In un’intervista al New York Times afferma che più di un agente le ha detto che lei non era abbastanza attraente per diventare un’attrice di successo: “Non sono una donna straordinaria. Non sono mai stata un’ingenua; Sono sempre stata solo una caratterista. Quando ero più giovane era un vero e proprio problema, perché non ero mai abbastanza carina per i ruoli in cui venivano scelte altre giovani donne”. >> Divorzio Fedez-Chiara Ferragni, la decisione su Leone e Vittoria sorprende gli italiani: cosa sta succedendo “I ruoli che ho avuto la fortuna di ottenere sono stati pensati apposta per me: di solito un personaggio che era più vecchio, o un po’ strano, o qualsiasi altra cosa.