Come un esercizio semplice può rivoluzionare la tua routine di allenamento

(Di giovedì 12 settembre 2024) Cosa sono le wall balls? Palle da tirare contro un muro. Ti ricorda i tempi dell'infanzia, quando tirare la palla contro il muro, a calci o con le mani, era il nostro passatempo preferito? E' solo una suggestione, ma può essere un inizio per focalizzarci su un, ma molto, molto efficace. Immagina di abbassarti e alzarti ritmicamente, seguendo un ritmo interiore o magari attraverso un metronomo. Sembra ripetitivo? Lo è. Ma è anche uno degli esercizi più efficaci per tutto il corpo. Per questo motivo la Wall Balls è l'che ha conquistato il mondo del fitness grazie alla sua semplicità e ai suoi molteplici benefici. Wall Balls: tutti i benefici e per chi è adatto Natonel CrossFit, il Wall Balls è diventato un must per chi cerca uncompleto.