Adani confessa | Rubai la Coppa Italia per dei giochi erotici

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lelerivela che lavinta con la Fiorentina fu testimone dicon una ragazza. Lelefa impazzire il web con una rivelazione piccante sullavinta con la Fiorentina nel 2001. L’ex difensore, ora opinionista, ha svelato un aneddoto bollente durante la sua trasmissione “Viva el Futbol” su Twitch.racconta la notte dei festeggiamenti: “Quellavenne festeggiata come una Champions League, entusiasmo mai visto. Portammo laa cena, rimase in mezzo al tavolo, c’erano parenti, amici, una bella festa in un bel ristorante di Firenze. Mi ricordo benissimo quella serata con la cena che venne prolungata fino alle 2-3 di notte”. Ma il bello doveva ancora venire.: “Quellasparì, dov’era? Non si sapeva, quellatornò nello spogliatoio il pomeriggio dopo. Alla ripresa degli allenamenti.