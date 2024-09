Nicole Kidman lascia Mostra del Cinema di Venezia dopo morte della madre di 83 anni

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 11 settembre 2024)è stata costretta are bruscamente l’81ªinternazionale d’artetografica dila tragica scomparsa. Secondo quanto riportato, l’attrice superstar era stata premiata con la prestigiosa Coppa Volpi come miglior attrice per il suo nuovo film Babygirl. Tuttavia, la regista del film, Halina Reijn, ha accettato il premio a nome, prima di rivelare di essere tornata a casaaver appreso. In una dichiarazione letta da Reijn, laha rivelato di aver appresoscomparsa di suaJanelle Annpocoessere arrivata aquel giorno. “Sono sotto shock e devo andare dalla mia famiglia”, si legge nella dichiarazione. “Ma questo premio è per lei. Mi ha plasmato, mi ha guidato e mi ha creato”.