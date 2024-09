Maltempo rabbia a Montemurlo Stregale lavori beffa Protesta dal sindaco | Disastro annunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024)(Prato), 10 settembre 2024 – «Siamo stanchi di non essere ascoltati, è stato un. Le persone sono stufe di avere le case allagate perché i tombini non ricevono la pioggia, esattamente quello che è accaduto domenica. Vogliamo che ilci ascolti e adesso deve farlo». Sabrina Tabani guida il corteo formato da una cinquantina di cittadini, che ieri pomeriggio alle 17,30 si è presentato davanti al palazzo comunale di via Montalese. Unaspontanea nata sull’onda delladopo gli allagamenti che hanno di nuovo mandato sott’acqua seminterrati e case e costretto famiglie ad evacuare. L’alluvione di novembre ha lasciato una ferita aperta che domenica, quando l’acqua è tornata a invadere le strade di Bagnolo, Oste e del centro, ha gettato decine di famiglie nel panico e nello sconforto. «Così è davvero troppo», dicono amareggiati i cittadini.