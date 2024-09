La fake news della tredicenne investita e resa invalida da Kamala Harris nel 2011

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) Il 2 settembre 2024, il sito “KBSF – San Francisco” pubblica un articolo dove la candidata democraticaviene accusata di aver investito unanelrendendola, minacciando poi la sua famiglia pur di mantenere il segreto. Secondo il racconto, la giovane deciso di raccontare la sua storia attraverso un’intervista video rilasciata a KBSF. C’è un problema: la testata non esiste, la presunta vittima non esiste e le radiografie dei fantomatici danni subiti sono stati rubati online. Per chi ha fretta Il sito che ha diffuso la falsa notizia è stato creato pochi giorni prima la pubblicazione. “KBSF – San Francisco” non è una testata giornalistica americana. Non si trova alcun riscontro sull’incidente a San Francisco nel. Non si trova riscontro sull’esistenzafantomatica vittima.