Coppa Davis 2024 si comincia! Olanda-Belgio a Bologna debutto per Australia e Germania

(Di martedì 10 settembre 2024) Si, finalmente. Ladà il via alla propria fase finale: una settimana, sedici squadre, quattro gironi in quattro differenti città (, Manchester, Valencia e Zhuhai) che decideranno chi saranno le otto Nazionali che accederanno alla fase ad eliminazione diretta di Malaga. Alla Unipol Arena non è ancora il momento deldell’Italia, che rimarrà a guardare la sfida tra. Derby del Benelux potenzialmente interessante, con gli oranges che partono favoriti per la presenza dei solidi Botic van de Zandschulp e Tallon Griekspoor. Occhio però al talento di Zizou Bergs e al doppio Gille-De Vliegen che può giocare un bello scherzetto. A Valencia sarà il turno die Francia.