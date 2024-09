Sciopero Atm lunedì 9 settembre a Milano | chiuse tutte le linee della metropolitana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024), 92024 – Alle 18 è scattato loindetto lodel trasporto urbano ache coinvolgerà i mezzi pubblici di Atm e durerà fino alla fine del servizio di. Una fascia oraria delicata, quella del rientro a casa dei pendolari, al principioprima settimana in cui uffici e aziende tornano alla piena operatività dopo la pausa estiva. Atm, poco dopo le 18, ha fatto sapere infatti che chiudonole 5milanese che riapre domattina mentre sono previste maggiori attese per bus, tram e filobus. I bus notturni sono in pieno servizio dopo le 2. Dopo le 18 chiudono le metropolitane (i treni ancora in viaggio dopo le 18 arrivano a destinazione). Leriaprono domattina. Considerate possibili maggiori attese alle fermate di bus, tram e filobus. I bus notturni sono in pieno servizio dopo le 2.