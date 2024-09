Esondato il Morla in via Baioni in Val Seriana una frana paralizza la Statale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una situazione ai limiti del disastro, vissuta dal territorio bergamasco praticamente nella sua interezza. Questa mattina (lunedì 9 settembre) la provincia di Bergamo si è risvegliata sotto un violento temporale che si stava abbattendo sulla città e sulle valli già da divers ore. A Bergamo i danni sono stati ingenti. Scantinati, box auto e strade sono state completamente allagate da una considerevole quantità d’acqua.to il traffico in tutta la città, in particolare in zona Stadio e in Borgo Santa Caterina. Alcune vie sono state chiuse al traffico per permettere gli interventi dei Vigili del fuoco che solamente fino alle 8 sono stati più di cento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bergamonews.it (@bergamonews) Il torrentehain via, trascinando con la forza dell’acqua alcune auto.